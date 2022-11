Nenhum caso positivo detectado entre as mais de 499 mil pessoas testadas à covid-19 em Macau

As autoridades de Macau já realizaram testes de ácido nucleico a 499.079 pessoas até às 15:00 de hoje (07:00 em Lisboa), sem terem encontrado mais nenhum caso positivo de covid-19.

A região administrativa especial chinesa anunciou na segunda-feira uma ronda de testes de ácido nucleico a toda a população, até às 11:00 de quarta-feira (03:00 em Lisboa), depois ter detetado mais de uma dezena de novos casos de covid-19 nos últimos seis dias.

Numa conferência de imprensa, o diretor dos Serviços de Saúde de Macau (SSM), Alvis Lo Iek Long, disse que foi encontrado "um ponto de ligação" entre os dois grupos de infetados, na cidade vizinha de Zhuhai.

As autoridades de Zhuhai impuseram hoje um confinamento e uma ronda de testes de ácido nucleico no distrito de Gongbei, onde se encontra a principal fronteira entre Macau e a China continental, após detetarem mais um caso positivo, um homem que trabalha em Macau.

Alvis Lo sublinhou que "todos os casos positivos foram encontrados já sob as medidas de controlo", que em Macau incluem o confinamento das zonas onde os infetados vivem e trabalham.

Ainda assim, o diretor dos SSM sublinhou que "há um certo risco" de transmissão na comunidade e admitiu que "há uma grande possibilidade" de ser realizada mais uma ronda de testes a toda a população.

As autoridades pretendem concluir a atual ronda de testes antes da aproximação do ciclone tropical severo Nalgae, que deverá atingir o ponto mais próximo da cidade na quarta-feira.

Macau emitiu hoje o sinal 3 de alerta de tempestade tropical e os Serviços Meteorológicos e Geofísicos dizem que é moderada a probabilidade de elevar o sinal de alerta para 8 -- o terceiro nível mais elevado -- na quarta-feira.

Na conferência de imprensa de hoje, Alvis Lo revelou também que a população de Macau, estimada em 677.300 pessoas, deve realizar um teste rápido de antigénio, que pode ser feito em casa, todos os dias, entre quarta e sexta-feira.

Macau, que segue a política de casos zero imposta por Pequim, enfrentou em junho e em julho o pior surto de covid-19 desde o início da pandemia, com as autoridades a decretarem um confinamento parcial.

Desde o início da pandemia, a região administrativa especial chinesa registou seis mortes e mais de 2.573 casos, incluindo assintomáticos, de covid-19.