Presidente da Venezuela fará visita de Estado à África do Sul a 6 de Dezembro

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, fará uma visita de Estado à África do Sul no dia 06 de dezembro, como parte de uma agenda internacional que aumentou após uma breve reunião com o seu homólogo sul-africano no Egito.

Maduro e Cyril Ramaphosa encontraram-se à margem da cimeira climática das Nações Unidas, realizada no início do mês em Sharm el Sheikh (Egito).

A Presidência sul-africana confirmou hoje esta visita, que espera servir para "solidificar as fortes relações" entre os dois países.

"Consolidará ações concretas em benefício mútuo das populações sul-africanas e venezuelanas", segundo uma breve declaração.

O governo sul-africano sempre manteve boas relações com Maduro, que endossou como presidente nos últimos anos, durante as quais outros países da comunidade internacional optaram por reconhecer o líder da oposição Juan Guaidó como o presidente legítimo da Venezuela.

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da África do Sul, Alvin Botes, fez uma visita a Caracas em setembro para preparar a posterior viagem de Maduro a Pretória, como foi hoje confirmado.