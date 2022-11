Portugal volta ao relvado no Qatar e os jornais dão conta disso

Bom dia. Dia de segundo jogo de Portugal no Mundial de futebol no Qatar, segundo jogo da fase de grupos e os jornais nacionais não deixam de realçar isso, nomeadamente os desportivos, mas sem esquecerem outros assuntos de relevo. Ora veja o resumo e a as imagens das capas.

No Correio da Manhã:

- "170 mil estão de baixa médica. Grupo etário dos 50 aos 59 anos é o mais representado"

- "Portugal-Uruguai. Vitória vale 'oitavos'"

- "Pepe fica com chaves da defesa"

- "Enzo craque da Luz valoriza 20 milhões"

- "Matou três mulheres há seis anos e ainda não foi julgado"

- "Cascais. Atiradas para fossa de canil, só foram encontradas 7 meses após o crime"

- "Supremo confirma pena. Árbitro condenado a 12 anos de cadeia"

- "Movijovem cobra fatura. Moedas apanha dívida de 674 mil Euro"

- "Sócrates contactou 115 vezes com Manuel Pinho por telefone"

- "Tempestade medonha. 'Besta do Leste' ameaça Portugal"

- "Chineses revoltados com restrições à Covid"

- "Fernando Gomes (1956-2022). Até sempre"

- "Esposende. Suspeita de crime na derrocada que vitimou casal"

- "Crise económica. Natal com menos prendas no sapatinho"

- "Tecnologia. Musk perdeu 96 mil milhões este ano"

No Público:

- "China.'Queremos liberdade!' Protestos alastram-se e já não são só contra as restrições anticovid"

- "ANA. Aeroportos ainda vai entregar 2,7 mil milhões de euros ao Estado"

- "Constituição. Referendo à regionalização perde força no PS e pode cair"

- "Desigualdades. Peritos propõem estratégia para melhorar saúde das mulheres"

- "Reportagem. Nasce o primeiro santuário do mundo para baleias"

- "Mundial 2022. Portugal enfrenta hoje a intensidade uruguaia"

No Jornal de Notícias:

- "Número de brasileiros com cidadania portuguesa bate recorde em dois anos"

- "O último aplauso. Nem a chuva intensa impediu despedida emocionada a Fernando Gomes"

- "Mundial 2022. 'Monstro' Pepe regressa para render Danilo"

- "Porto. Metro a abarrotar"

- "Mobilidade. Autarquias apertam regras para trotinetas"

- "WhatsApp. Dois milhões de contactos telefónicos nacionais à venda na net"

- "Novo Banco. Cliente indemnizado após SMS fraudulenta"

- "TVDE. Novas empresas não param de crescer"

No Diário de Notícias:

- "'Outdoors' ilegais lesam autarquias em 10 milhões de euros por ano"

- "'Prisão' ou 'equilíbrio de direitos'? - Mudar a Constituição para poder isolar suspeitos de ter doença contagiosa divide especialistas"

- "Contratos da casa. Créditos à habitação até 300 mil euros já podem ser renegociados sem custos"

- "Profissionais, tecnologia e competências. A análise dos jovens médicos ao que levará a saúde a tornar-se um 'unicórnio'"

- "Inflação e subida do custo da mão-de-obra. Restauração teme 'milhares de encerramentos' e desemprego em 2023"

- "45 mil sociedades. TVDE e táxis fazem crescer número de empresas de transporte de passageiros em 2022"

- "Iván Gáton: 'Um conflito na China seria uma catástrofe maior para a América Latina', diz diplomata dominicano"

- "Especial Mundial. Portugal vs. Uruguai. Jogo com vista para os oitavos começou com aula genial de Bernardo Silva"

- "Seleção Nacional vale o dobro da uruguaia, mas o jogador mais valioso está do lado de lá"

No Negócios:

- "Conversa capital. Correia de Campos: 'Saúde foi transformada numa secretaria de Estado das Finanças'"

- "Investidor privado. O que fazer com o subsídio de Natal"

- "Aviação já cobrou 42 milhões de taxa de carbono"

- "Um terço dos apoios covid às empresas está por gastar, diz UE"

- "Credit Suisse. Dívida da Zona Euro não é atrativa"

- "Sondagem. Maioria dos portugueses vai gastar menos no Natal"

No A Bola:

- "Portugal-Uruguai. Amigos amigos negócios à parte!"

- "Quatro anos depois de nos eliminarem do Mundial uruguaios outra vez no caminho da seleção"

- "Multidão no adeus a Fernando Gomes"

No Record:

- "Portugal-Uruguai. Temos contas a ajustar. Seleção defronta carrasco de 2018"

- "Triunfo garante presença nos oitavos"

- "O céu também chorou por Gomes. Milhares de amigos e admiradores no adeus ao Bibota"

- "Benfica. Enzo dispara no Mundial"

- "Sporting. Tanlongo ganhava 385 euros por mês"

- "Andebol. Sporting-FC Porto (29-29). Empate no clássico"

- "Basquetebol. Sporting-Benfica (78-79). Águias vencem dérbi"

E no O Jogo:

- "Emoções fortes no adeus do futebol português a Fernando Gomes. Última vénia"

- "Sporting. Arthur Gomes quer agarrar oportunidade"

- "Benfica. André Almeida na mira do Olympiacos"

- "Portugal-Uruguai. Pepe regressa ao onze num jogo em que a vitória vale o apuramento - Às de trunfo em cartada decisiva"

- "Fernando Santos: 'É um monstro, tem um papel tremendo no balneário'"

- "Espanha-Alemanha 1-1 - Candidatos agarrados à calculadora - Bélgica-Marrocos 0-2 - Croácia-Canadá 4-1 - Japão-Costa Rica 0-1"