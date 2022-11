Madeira eleita Melhor Destino de Cruzeiros da Europa

A Madeira conquistou, pela primeira vez, o prémio de Melhor Destino Europeu de Cruzeiros da Europa, atribuído pelos World Cruise Awards (evento “irmão” dos World Travel Awards).

Concorriam na mesma categoria Atenas, Barcelona, Croácia, Kotor (Montenegro), Londres, Mónaco, Nice, Costa D'Azur, Oslo, Roma e Lisboa. A capital portuguesa mereceu, por seu turno, o galardão de Melhor Terminal de Cruzeiros a nível europeu.

Estes prémios pretendem "reconhecer, premiar e celebrar a excelência no sector global de cruzeiros", destacou o secretário regional da Economia, aquando da nomeação.

Rui Barreto mostrou-se "profundamente satisfeito", considerando que o galardão consiste num "reconhecimento do trabalho realizado na Região, em prol do turismo de cruzeiros, que tem permitido à Madeira ocupar um lugar de destaque a nível nacional no que se refere ao número de escalas, assim como de passageiros".