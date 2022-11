TAP recomenda alteração dos voos previstos para os dias 8 e 9 de Dezembro

A TAP recomenda a alteração dos voos previstos para os dias 8 e 9 de Dezembro.

"Como é do conhecimento público, a TAP enfrenta um anúncio de greve do Pessoal de Cabina para os dias 8 e 9 de dezembro. Apesar de todos os esforços da companhia para evitar esta greve, não foi possível chegar a um acordo com o sindicato que representa estes profissionais, ainda que se tenha conseguido alcançar entendimentos sobre várias matérias", começa por referir a companhia aérea através de uma nota de imprensa.

As propostas foram apresentadas atempadamente e a falta de resposta do SNPVAC em tempo útil leva a uma perda na venda de bilhetes e na receita normal destes dias. Um possível cancelamento dias antes das datas da greve continuaria a ter um efeito comercial negativo para a companhia". TAP

Assim, e não sabendo qual o nível de disrupção que a operação poderá sofrer nesses dias, a TAP "recomenda aos seus clientes que tentem remarcar os seus voos". E, segundo a companhia, "deverão fazê-lo através do call center ou das suas agências de viagens".

A alteração das datas dos voos previstos para este período poderá ser feita sem qualquer penalização e sem alteração de tarifa, para datas entre 28 de Novembro e 19 de Dezembro, e sem penalização, embora com alteração de tarifa, para qualquer outro período". TAP

A companhia informa ainda que "continua disponível para um entendimento com o sindicato dos tripulantes de cabina, nos termos da proposta que já lhes foi apresentada. E reitera que fez todos os possíveis para que isso acontecesse em tempo útil, tendo agora de concentrar os seus esforços na organização da operação e na salvaguarda dos seus clientes".