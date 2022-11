Acordo iminente entre empresas para construção de avião de combate europeu

O acordo para o projeto de um avião de combate europeu, bloqueado há mais de um ano, está iminente entre as empresas Dassault e Airbus, indicaram hoje à agência noticiosa AFP duas fontes francesas próximas do 'dossier'.

Iniciado em 2017, o Sistema de combate aéreo do futuro (SCAF) deverá estar pronto para entrar em ação perto de 2040.

No final de agosto de 2021, os três países envolvidos (França, Alemanha e Espanha) assinaram um acordo que prevê 3,6 mil milhões de euros de estudos detalhados para iniciar em 2025 a construção de um simulador de voo. Mas os contratos não foram concluídos devido a desacordos sobre a partilha das tarefas entre o construtor francês Dassault Aviation e a Airbus, seu principal parceiro.

Apesar dos desacordos, a Airbus manifestou na passada segunda-feira otimismo num acordo com a francesa Dassault até ao final de 2022.

"Estamos a aproximar-nos. Pretendemos permanecer otimistas e pensamos que o contrato será assinado antes do final de 2022", declarou em conferência de imprensa em Berlim Guillaume Faury, presidente executivo da Airbus.

"Estou confiante de ver o contrato assinado antes do final do ano", disse por sua vez Michael Schöllhorn, responsável da Airbus Defense and Space, o ramo militar e espacial da Airbus.

Este acordo, indispensável para o prosseguimento do programa, poderá ser concretizado no decurso da vista à Alemanha da primeira-ministra francesa Elisabeth Borne, prevista para 25 de novembro, e onde se vai encontrar com o chanceler Olaf Scholz, precisa a AFP.

Esta deslocação permitirá a Paris reativar "o motor franco-alemão", que registou recentemente diversas falhas em torno das questões energéticas e de defesa.

Numa referência ao avião de combate europeu, o porta-voz do Governo alemão, Stefan Hebestreit, referiu hoje durante uma conferência de imprensa em Berlim que "estamos no bom caminho após longas discussões e quer do lado alemão quer do lado francês existe uma grande satisfação".