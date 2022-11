Custos de construção de casas novas aumentam 13,4% em Setembro

Os custos de construção de habitação nova aumentaram 13,4% em setembro, sobretudo impulsionados pelo preço dos materiais, que subiram 18,6%, enquanto o custo da mão-de-obra cresceu 6,1%, divulgou hoje o INE.

De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), "em setembro de 2022 estima-se que os custos de construção de habitação nova tenham aumentado 13,4% em termos homólogos, mais 0,9 pontos percentuais que o observado no mês anterior".

No mês em análise, o INE refere que os preços dos materiais aumentaram 18,6%, acelerando 2,1 pontos percentuais face ao mês anterior, e o custo da mão-de-obra aumentou 6,1% (contra 6,8% em agosto).

O custo dos materiais contribuiu com 10,8 pontos percentuais para a formação da taxa de variação homóloga do Índice de Custos de Construção de Habitação Nova (ICCHN), o que compara com 9,7 pontos percentuais em agosto, enquanto a componente mão-de-obra diminuiu a sua contribuição para 2,6 pontos percentuais (2,8 pontos percentuais no mês anterior).

Entre os materiais que mais contribuíram para esta evolução, o INE destaca os produtos cerâmicos, com crescimentos homólogos dos preços de cerca de 80%, sendo que o gasóleo, o cimento, os aglomerados e ladrilhos de cortiça, as madeiras e derivados de madeira e as obras de carpintaria, os tubos de PVC e o consumo de produtos energéticos apresentaram crescimentos homólogos superiores a 20%.

Em cadeia, a taxa de variação mensal do ICCHN foi de 0,9% em setembro, com o custo dos materiais a aumentar 1,6% e o da mão-de-obra a diminuir 0,3%.

As componentes materiais e mão-de-obra contribuíram com 1,0 ponto percentual e -0,1 pontos percentuais, respetivamente, para a formação da taxa de variação mensal do ICCHN (-0,1 pontos percentuais e -0,4 pontos percentuais em agosto, pela mesma ordem).