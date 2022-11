Maria Luís Albuquerque integra Morgan Stanley

A ex-ministra das Finanças do PSD Maria Luís Albuquerque confirmou hoje à Lusa que iniciou funções no conselho de supervisão do Morgan Stanley na Europa, em Frankfurt.

O novo cargo foi confirmado pela ex-ministra das Finanças do governo de Passos Coelho à Lusa depois de ter divulgado uma publicação hoje na rede social Linkedin.

"Gostaria de compartilhar que estou a começar no meu novo cargo de membro do 'supervisory board' e comissões de auditoria, risco e nomeações na empresa Morgan Stanley Europe Holding SE -- MSEHSE; MS Europe SE -- MSESE; MS Bank AG-MSBAG", escreveu.

Maria Luís Albuquerque tornou-se assim diretora não executiva da subsidiária do Morgan Stanley na Europa, para o qual entrou em setembro.

A ex-ministra das Finanças é membro do Conselho Nacional do PSD desde julho deste ano, depois de ter abandonado a vice-presidência dos sociais-democratas em fevereiro de 2018.