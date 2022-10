Portugal mantém-se no nono lugar no ranking da FIFA

A seleção portuguesa de futebol manteve-se hoje no nono lugar do ranking da FIFA, apesar de ter falhado a presença na 'final four' da Liga das Nações, numa lista que continua a ser liderada pelo Brasil.

Os resultados nos dois últimos jogos da Liga das Nações, em que venceu a República Checa (4-0) e perdeu em casa com a Espanha (1-1) não promoveram qualquer alteração na hierarquia para a equipa liderada pelo selecionador Fernando Santos.

O Brasil manteve-se no topo da classificação, seguido da Bélgica e da rival Argentina, com a Itália a ultrapassar a Espanha no sexto lugar, na única alteração no top-10.

Dos adversários de Portugal no Grupo H do Mundial2022, a Coreia do Sul, orientada pelo treinador português Paulo Bento, segue no 28.º posto, ao passo que o Uruguai caiu para 14.º e o Gana para 61.º.

Entre as outras seleções lideradas por técnicos portugueses, o Irão, de Carlos Queiroz, subiu para 20.º, a Nigéria, de José Peseiro, caiu para 32.ª, e o Egito, de Rui Vitória, subiu para 39.º.

O Bahrain, treinado por Hélio Sousa, subiu para 85.º, e o Togo, orientado por Paulo Duarte, desceu para 127.º.

Em relação aos países africanos de língua oficial portuguesa, Cabo Verde continua a ser a única seleção no top-100, no 71.º lugar, seguida de Moçambique (114.º), Guiné-Bissau (116.ª), Angola (119.º) e São Tomé e Príncipe (186.º). Macau permanece em 182.º e Timor-Leste subiu para 198.º.

- Ranking da FIFA:

1. (1) Brasil, 1.841,30 pontos.

2. (2) Bélgica, 1.816,71.

3. (3) Argentina, 1.773,88.

4. (4) França, 1.759,78.

5. (5) Inglaterra, 1.728,47.

6. (7) Itália, 1.726,14.

7. (6) Espanha, 1.715,22.

8. (8) Países Baixos, 1.694,41.

9. (9) PORTUGAL, 1.676,56.

10. (10) Dinamarca, 1.666,57.

(...)

71. (72) Cabo Verde, 1.336,05.

114. (116) Moçambique, 1.165,22.

116. (115) Guiné-Bissau, 1.160,71.

119. (121) Angola, 1.155,90.

182. (182) Macau, 922,1.

186. (187) São Tomé e Príncipe, 908,18.

198. (199) Timor-Leste, 860,06.