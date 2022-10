Remessas dos emigrantes sobem 1,24% em agosto para 311,89 milhões de euros

As remessas dos emigrantes portugueses subiram 1,24% em agosto, para 311,89 milhões de euros, enquanto os imigrantes enviaram 49,23 milhões, uma subida de 1,24%, de acordo com os dados do Banco de Portugal.

Segundo os dados mais recentes do regulador financeiro, relativos a agosto, os emigrantes portugueses enviaram 311,89 milhões de euros, o que representa uma subida de 1,24% relativamente aos 308,07 milhões enviados em agosto de 2021.

Em sentido inverso, os estrangeiros a trabalhar em Portugal enviaram para os seus países de origem 49,23 milhões de euros, o que representa uma subida de 2,12% face aos 48,21 milhões de euros enviados em agosto do ano passado.

Como é habitual, os imigrantes brasileiros representam uma parte significativa das divisas que saíram de Portugal neste âmbito, com 22,26 milhões de euros que, apesar de terem descido 6,4% relativamente aos 23,8 milhões de euros enviados em agosto de 2021, representam quase metade do total das remessas enviadas pelos estrangeiros a trabalhar em Portugal.

Olhando para o total das remessas dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), a maior parte, como é habitual, vem de Angola, que representa 21,8 milhões dos 22,3 milhões de euros enviados pelos portugueses a trabalhar nestes países.

Comparativamente a agosto do ano passado, os portugueses a trabalhar em Angola enviaram 18,8 milhões de euros, o que representa uma subida de 15,7% face aos 15,7 milhões de euros enviados em agosto de 2021.