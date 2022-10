Homem esfaqueia cinco pessoas em Itália, uma delas o defesa espanhol Pablo Marí do Monza

Um italiano esfaqueou hoje cinco pessoas, três delas com gravidade, incluindo o espanhol Pablo Marí Vilar, do Monza, num incidente que ocorreu num supermercado na cidade de Assago, nos arredores de Milão, noticiaram os 'media' italianos.

O ataque ocorreu pelas 18:30 (17:30 em Lisboa), quando um homem de 45 anos pegou numa faca das prateleiras de um supermercado localizado dentro de um centro comercial e começou a esfaquear quem estava presente, causando ferimentos em cinco, segundo as primeiras informações.

Entre os feridos estão quatro homens, com 28, 30, 40 e 80 anos, sendo que três ficaram gravemente feridos e os casos mais graves tiveram que ser transportados de helicóptero.

De acordo com os 'media' italianos, um dos feridos é o defesa espanhol Pablo Marí Vilar, emprestado pelos ingleses do Arsenal ao Monza, da I Liga italiana de futebol e propriedade do político Silvio Berlusconi.

O jogador espanhol foi transportado para o hospital Niguarda, em Milão, encontrando-se consciente, sendo que o seu estado não é grave, segundo divulgou a agência de notícias ANSA.

Ainda não é claro se o incidente resultou de uma briga ou se o autor do ataque sofre de problemas mentais.

A cadeia Carrefour, à qual o supermercado pertence, manifestou em comunicado "a máxima solidariedade aos funcionários e clientes envolvidos no ataque e às suas famílias" e confirmou que a polícia foi imediatamente chamada e que o assaltante foi detido.

A empresa também ativou imediatamente "um serviço de apoio psicológico para todos os funcionários direta ou indiretamente envolvidos no incidente".