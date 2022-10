Disparos de assaltos em negócios são mais frequentes no período entre as 2h e as 4h

É entre as 02h e as 04 da manhã que ocorrem mais tentativas de assaltos em negócios. Estes são dados do Barómetro da Securitas Direct referente ao período entre janeiro e setembro de 2022, tendo em conta o número de incidências (disparos reais dos alarmes e intrusões) registadas pela Central Recetora de Alarmes da empresa que gere, em Portugal, mais de 1 milhão de dispositivos e permanece ativa 24 horas por dia, 365 dias por ano.

Segundo o mesmo barómetro da empresa líder na proteção de pessoas e pequenos negócios, é à segunda-feira que existem mais tentativas de roubo em negócios, com domingo e sexta-feira a serem os dias seguintes com mais incidências. Enquanto o sábado se revela o dia com menos incidências.

No que diz respeito aos horários, sextas-feiras, no período das 03h é quando se registam mais incidências. Contudo, o horário preferido dos assaltantes, quando somadas as tentativas de assalto em todos os dias, é por volta das 04h. Em contrapartida, às 20h é quando menos incidências são registadas em negócios.

Lojas e restaurantes são os negócios com mais incidências

De acordo com o Barómetro, a nível nacional os pequenos negócios – lojas e restaurantes – registaram cerca de seis em cada 10 tentativas (55,1%) de roubo ou intrusão no setor de negócios, enquanto os escritórios e empresas registaram 29,9% das incidências e indústria apenas 15%.

“Sabemos que os assaltantes privilegiam as intrusões nas horas de descanso e nos momentos em que os negócios estão desocupados. A aposta em elementos eletrónicos dissuasores, tais como um alarme doméstico ou um sistema de videovigilância ligado a uma central de alarmes, é a melhor recomendação para evitar situações de sobressalto”, diz Luís Quintino, Diretor de Operações da Securitas Direct em Portugal.

A Securitas Direct é a única empresa do mundo 100% especializada em sistemas de alarmes conectados. A Central Recetora de Alarmes da Securitas Direct gere, em Portugal, mais de 1 milhão de dispositivos e permanece ativa 24 horas por dia, 365 dias por ano.