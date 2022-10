Xi Jinping diz que China está pronta para trabalhar com os EUA

A China está "pronta para trabalhar com os Estados Unidos", para encontrar "forma de manter boas relações" com base na "coexistência pacífica, respeito mútuo e cooperação", disse hoje o líder chinês, Xi Jinping, citado pela imprensa local.

Numa mensagem enviada ao Comité Nacional para as Relações entre Estados Unidos e China, um órgão que presta aconselhamento ao Congresso norte-americano, Xi lembrou que o contexto internacional "não é calmo, nem pacífico" e que, portanto, a "comunicação e cooperação mais próxima" entre as duas potências pode trazer "estabilidade e paz".

As boas relações entre Pequim e Washington "beneficiariam não apenas os dois países, mas o mundo inteiro", afirmou Xi, segundo a agência noticiosa oficial Xinhua. O líder chinês disse ter esperança de que os laços "voltem a ter um desenvolvimento sólido e estável".

Xi Jinping obteve, na semana passada, um terceiro mandato como secretário-geral do Partido Comunista Chinês (PCC), quebrando com a tradição política das últimas décadas no país.

As relações entre Pequim e Washington atravessam o pior período das últimas décadas, marcadas por uma prolongada guerra comercial e tecnológica e atritos em questões como os Direitos Humanos ou a soberania do Mar do Sul da China.

No início de agosto, a visita a Taiwan da presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, exacerbou as tensões entre as duas potências.

Xi e o homólogo norte-americano, Joe Biden, poderão reunir, no próximo mês, durante a cimeira dos líderes do G20, que decorre em Bali, na Indonésia, apesar de nenhum dos dois países ter ainda confirmado o encontro.