Liga Portuguesa Contra o Cancro promove Peditório Nacional

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) vai voltar para a rua entre os dias 28 de Outubro e 1 de Novembro com o Peditório Nacional, principal fonte de financiamento da Instituição e importante elo de ligação na sua relação com a comunidade. O Peditório decorre no Continente e nas ilhas da Madeira e Açores.

Cristiano Ronaldo é novamente o embaixador do Peditório Nacional, porque “Contra o cancro todos contam” e “Ninguém consegue fazer tudo sozinho”.

O anúncio deste ano conta também com a participação da cantora Isaura, autora e intérprete da música.

Para a realização do Peditório, a LPCC conta com a colaboração voluntária de centenas de portugueses que corresponderam ao recrutamento de voluntários, que decidiram dar algum do seu tempo para promover o Peditório. Os voluntários são famílias, escolas, empresas e centenas de pessoas que, individualmente, participam no Peditório.

O peditório nacional, além de principal fonte de financiamento da LPCC, é o garante da sustentabilidade das atividades que promove no âmbito dos seus quatro eixos de missão: o apoio ao doente oncológico e cuidadores, a promoção da saúde, a prevenção do cancro e o estímulo à formação e investigação em oncologia.

“Nunca como hoje o apoio ao doente oncológico e aos seus cuidadores assume tanta importância e faz a diferença. O peditório Nacional da LPCC é a principal forma de poder dar resposta às muitas necessidades, a vários níveis, que estes doentes e respetivas famílias enfrentam. Permite ainda apostar na prevenção da doença e na investigação científica através da atribuição de bolsas, apoio a centros de investigação e formação em oncologia”, refere o presidente da Direcção da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Engº Francisco Cavaleiro de Ferreira.

O cancro é a 2ª causa de morte mais frequente em Portugal, com 50 mil novos casos em 2018. O cancro colorretal, da mama e da próstata são os tipos de cancro mais prevalentes em Portugal. De acordo com dados do Globocan 2020, o número de casos estimados de cancro em 2020 fixaram-se nos 19 milhões a nível mundial (ambos os sexos, todos as idades), estimando-se que em 2040 atinja um total de 28,9 milhões de pessoas em todo o mundo.