Deputada única do PAN vai abster-se na votação na generalidade

A deputada única do PAN, Inês Sousa Real, vai abster-se na votação na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano, considerando que "faz avanços", e espera abertura para diálogo na especialidade.

"É fundamental garantir que o processo da especialidade dá oportunidade às demais forças políticas, como é o caso do PAN, de poderem fazer avançar as suas preocupações", afirmou Inês Sousa Real, em declarações aos jornalistas na Assembleia da República.

A porta-voz do Pessoas-Animais-Natureza anunciou que a Comissão Política Nacional do partido "decidiu por unanimidade" a abstenção na generalidade, "face aquele que é o balanço da execução de 2022, mas também à abertura que foi sinalizada por parte do Governo para negociar na especialidade".

O PAN espera que no próximo mês seja possível "um diálogo em torno de medidas que são fundamentais a este tempo".

"Este não é o orçamento PAN, não é um orçamento que traríamos à Assembleia da República, mas ainda assim não deixa de ser um orçamento que faz avanços que vão ao encontro não só das nossas reivindicações como das preocupações que temos vindo a assinalar ao longo do tempo", defendeu a líder do PAN.

A proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano será votada esta tarde pelos deputados e tem aprovação garantida, uma vez que o PS tem maioria absoluta no parlamento.