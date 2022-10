Pelo menos 2 milhões de pessoas afectadas pelas inundações no Sudão do Sul

O Governo do Sudão do Sul diz que pelo menos 2 milhões de pessoas, do total de 12 milhões de habitantes, foram afetadas pelas inundações desde o início deste ano, com muitas pessoas ainda à procura de terra seca.

"Oito dos 10 estados do Sudão do Sul estão atualmente inundados, e mais de 2 milhões de pessoas estão deslocadas internamente e perderam os seus meios de subsistência", disse o ministro da Informação, Michael Makuei Lueth, durante o fim de semana, em declarações citadas pela agência Associated Press.

A agência humanitária das Nações Unidas disse que os estados mais afetados incluem Bahr El Ghazal, Warrap, Unity e Equatoria Ocidental, com as cheias a ameaçar também alguns dos campos erigidos para albergar pessoas deslocadas internamente.

Makuei Lueth advertiu ainda que os refugiados climáticos poderiam tornar-se uma espécie de "novo normal" no país.

O país da África Oriental de 12 milhões de pessoas luta contra frequentes inundações, além de continuar a recuperar de cinco anos de guerra civil e de violência constante entre diferentes comunidades.

A insegurança alimentar, por seu turno, afeta quase 65% da população, de acordo com as autoridades, complicando ainda mais o cenário para este país africano.