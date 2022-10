Sessão Solene de Abertura do Ano Académico 2022/2023 realiza-se a 26 de Outubro

A Sessão Solene de Abertura do Ano Académico 2022/2023 na Universidade da Madeira realiza-se na quarta-feira, 26 de Outubro, a partir das 17 horas, no Auditório da Reitoria, ao Colégio dos Jesuítas.

A sessão inicia-se com a entrega do Diploma de Título de Professor Emérito a João Prudente, Luís Sena Lino e Mikhail Benilov. Este título honorífico é concedido aos professores que pertenceram ao quadro da Universidade, que se encontrem na situação de jubilados, aposentados ou reformados, de excepcional mérito, que se tenham distinguido pela sua acção e elevado prestígio adquirido, e pela sua contribuição para a projecção regional, nacional e internacional da Universidade da Madeira. UMa

Após um breve momento musical, a sessão prosseguirá com as alocuções do presidente do Conselho Geral, Francisco Fernandes; do presidente da direcção da Associação Académica, Alex Faria; e do reitor, Sílvio Moreira Fernandes.