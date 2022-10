"Há um jogo de números que exige clarificação", assume Albuquerque

O 'Encontro Fora da Caixa - Exportar, Crescer e Inovar' prossegue, esta tarde, com a intervenção do presidente do Governo Regional da Madeira, sobre as perspectivas de crescimento ou sobrevivência para Portugal em 2023.

Sobre a Madeira, aponta que "as ajudas do Estado à Região não chegam aos 16%", o que é manifestamente insuficiente para assegurar todos os compromissos regionais, e voltou a insistir na revisão da Lei das Finanças Regionais. As verbas da União Europeia continuam a assumir grande importância face a um Estado que "não cumpre" com as regiões autónomas.

Por outro lado, e analisando as previsões do Governo central, de que o PIB em 2022 ficará pelos 6%, Albuquerque considera que "há um jogo de números que exige clarificação".

O governante assume como prioridade captar empresas tecnológicas para Portugal, em especial para a Região Autónoma da Madeira, que através da sua zona franca dá garantias de desenvolvimento iguais a qualquer praça internacional.

Quando questionado sobre a candidatura de Passos Coelho à Presidência da República, o líder do Executivo regional falou em "cortinas de fumo" que se criam para distrair. O que é essencial discutir no momento é quais as políticas que Portugal tem para o futuro.