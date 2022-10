Sérvia tem novo Governo mais de seis meses depois das eleições

O Presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, anunciou ontem a composição do novo executivo nacional, uma coligação do Partido Progressista Sérvio (SNS), vencedor das eleições gerais de 03 de abril, e os socialistas do SPS.

O novo Governo irá enfrentar tempos difíceis, num ambiente de guerra que "não tem hipótese de acabar" e com o desafio de resistir "às pressões sobre a política externa sérvia", disse Vucic, citado pela agência sérvia Tanjug.

O Presidente aludiu, assim, à invasão russa da Ucrânia e à alegada pressão da União Europeia (UE) para que Belgrado se junte às severas sanções impostas a Moscovo.

O executivo será chefiado pela atual primeira-ministra, Ana Brnabic, que soma assim o seu terceiro mandato no cargo, o qual ocupa desde 2017.

A ministra dos Negócios Estrangeiros e vice-presidente do Governo responsável pela Segurança será a pró-russa Ivica Dacic, chefe do Partido Socialista Sérvio (SPS).

No total, cinco dos 25 ministérios serão chefiados por membros do SPS, dois por representantes de minorias e os restantes por correligionários de Vucic.

Face à equipa anterior, Vucic não incluiu desta vez Aleksander Vulin - atual ministro da Defesa, que é contra a tentativa do país de entrar na UE e a favor do fortalecimento das relações com a Rússia -, nem a pró-europeia Zorana Mihajlovic, ministra da Energia a favor de Belgrado adotar sanções contra Moscovo.

O vice-presidente do SNS e até agora presidente da câmara da cidade de Novi Sad, Milos Vucevic, substitui Vulin como ministro da Defesa e será também vice-presidente.

Sinisa Mali será o terceiro vice-presidente, além de continuar a liderar a pasta das Finanças.

Além da pressão ocidental para que a Sérvia se distancie da Rússia, Vucic também destacou as exigências da UE para que Belgrado chegue a um acordo com Pristina para normalizar as relações com a antiga província do Kosovo, cuja independência não reconhece.

"A nossa política é tomar decisões independentemente de quaisquer fatores externos", insistiu Vucic.