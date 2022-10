Jeremy Hunt nomeado ministro das Finanças britânico

Jeremy Hunt foi hoje confirmado como ministro das Finanças do governo britânico, sucedendo a Kwasi Kwarteng, que foi afastado inesperadamente após apenas 38 dias no cargo.

De acordo com o gabinete da primeira-ministra, Liz Truss, Edward Argar vai substituir Chris Philp como secretário de Estado das Finanças, que foi transferido para secretário de Estado do Conselho de Ministros.

Hunt foi ministro dos Negócios Estrangeiros durante um ano no governo de Theresa May e, antes disso, foi ministro da Saúde e da Cultura no governo de David Cameron.

O deputado foi o finalista vencido à liderança em 2019, contra Boris Johnson, e foi derrotado na primeira volta na eleição deste verão, tornando-se dos mais proeminentes apoiantes de Rishi Sunak contra Liz Truss.

A nomeação de Hunt é vista por comentadores políticos como uma forma de a líder dos 'tories' apaziguar os mercados financeiros e a ala centrista do partido, origem de grande parte das críticas internas dos últimos dias à estratégia económica do executivo.