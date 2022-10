Centro John dos Passos recebe ‘Havaí: histórias de portugalidade’

O Centro Cultural John Dos Passos, espaço tutelado pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, promove este sábado, dia 15 de Outubro, pelas 15 horas, o evento ‘Havaí: histórias de portugalidade’.

A iniciativa, de entrada livre, insere-se numa das suas linhas de acção do centro, o da Diáspora Madeirense.

O programa inclui a projecção​ dos documentários: ‘Mandem saudades’ (1997), de Mário Augusto, e ‘Portuguese in Hawaii’ (2018), de Nelson Ponta-Garça, assim como um painel com intervenientes em presença e também on-line desde o Havaí. Pelas 18 horas, terá lugar a sessão de encerramento, presidida pelo secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, seguida de sessão de autógrafos pelos autores presentes.

No painel, moderado pelo coordenador do Centro John dos Passos, Bernardo de Vasconcelos, participarão, presencialmente, além de Mário Augusto e Nelson Ponta-Garça, também Daniel Bastos (autor do livro ‘Comunidades, Emigração e Lusofonia’, já em segunda edição, que reúne as crónicas que este historiador tem escrito nos últimos anos na imprensa de língua portuguesa no mundo). Danny Abreu (descendente de madeirenses, da ilha de Oahu e de visita à Madeira propositadamente nesta altura para este evento, executivo reformado de uma cadeia de restauração no Havaí, está actualmente envolvido com o Centro Histórico e Cultural Português naquele arquipélago) e Susana Caldeira (investigadora madeirense que tem centrado o seu trabalho na emigração madeirense para o Havaí, primeiro com a sua tese de mestrado e atualmente a trabalhar em romances e contos sobre madeirenses no Havaí) são outros dos oradores convidados.

Participarão também neste painel, e desde o Havaí, em formato on-line, Audrey Rocha Reed (também descendente de madeirenses e com um papel fundamental da preservação da cultura portuguesa através do Centro Cultural Português e do Heritage Hall em Maui), Tyler Dos Santos-Tam (cônsul honorário de Portugal em Honolulu e também entusiasta, pelas suas raízes, do estreitar de laços Madeira-Hawaí) e Paul Neves (havaiano a residir em Hilo, neto de imigrantes madeirenses no Havaí e mestre de dança Hula).

O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, enaltece este “evento que celebra a portugalidade num arquipélago onde já não se fala português, mas onde se procura, com afinco, preservar o património imaterial português, e dentro dele, muito do madeirense”.

O governante salienta que esta iniciativa, que junta autores de documentários e de livros, investigadores, descendentes de madeirenses naquele arquipélago do Pacífico, será "um momento para refletir sobre a diáspora e sobretudo sobre a influência dos portugueses no mundo".

“Ao longo dos séculos, os portugueses deixaram a sua marca em todos os continentes. A presença de emigrantes, sobretudo madeirenses, no Havaí também comunga dessa realidade e ali, hoje ainda, ainda se comem malassadas ou se toca ukelele, que é nada mais do que a nossa braguinha”, recorda Eduardo Jesus.

“O evento de amanhã será assim um momento de união, ‘oferecido’ pelo Centro Cultura John dos Passos, entre os portugueses de cá e os descendentes de portugueses do Havaí, que tanto se orgulham das suas raízes”, conclui.

Sobre os documentários exibidos

Refira-se que o documentário ‘Mandem saudades’ foi exibido na SIC, em Setembro de 1997 e ganhou o Grande Prémio de Reportagem da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, sendo depois distribuído em vários canais de televisão nos EUA. Em Junho deste ano, o jornalista da RTP Mário Augusto verteu em livro esta saga de quase 30 mil portugueses que partiram para trabalhar nos campos da cana do açúcar, durante os finais do século 19 e início do século 20 no Arquipélago do Havaí.

Já o documentário de Nelson Ponta-Garça, ‘Portuguese in Hawaii’, também explora, embora com uma abordagem diferente, o presente, o passado e o impacto da comunidade portuguesa naquele arquipélago do Pacífico. De referir que a estreia nacional do documentário 'Portuguese in Hawaii ' (parte da série 'Portuguese In' da NPG) decorreu precisamente no Centro Cultural John Dos Passos, em Abril de 2019, sessão em que participou o Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.

O livro ‘Portuguese in Hawaii’ vem na sequência da necessidade de materializar fisicamente o documentário que foi feito para a TV e amplamente distribuído. Segundo o autor, empresário da NPG Produções, "havia, na altura, um grande desconhecimento do público em geral do contributo da presença portuguesa naquele Estado e, embora haja muitos registos importantes das migrações para o Havaí, estava em falta um livro actual que desse destaque a esta geração de portugueses naquele arquipélago".