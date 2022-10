Sindicato satisfeito com decisão do tribunal em reintegrar trabalhadoras

O Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Actividades Diversas (STAD) informa, em comunicado, que o Tribunal da Relação de Lisboa veio confirmar a sentença do Tribunal do Trabalho do Funchal, que “ordenou a reintegração das trabalhadoras do sector da limpeza no posto de trabalho (Universidade da Madeira).

O sindicato lembra que, quando a empresa SAMSIC despediu, em Julho de 2017, as trabalhadoras que tinha ao serviço na Universidade da Madeira, estas "lutaram pelos seus direitos, nomeadamente pelo seu emprego, apresentando-se e permanecendo junto do seu posto de trabalho por variados dias, entre várias outras acções de denúncia e protesto".

Através do STAD "foi intentada acção judicial contra a empresa SAMSIC e posteriormente contra a empresa SAFIRA, no sentido da reintegração das trabalhadoras nos seus postos de trabalho".

Após a decisão vinda de Lisboa, a confirmar o que já tinha sido decidido no Funchal, o sindicato considera que "esta grande vitória das trabalhadoras, só foi possível, com a unidade e a persistência na luta".