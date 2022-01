Contágios subiram 46% na Europa e maioria dos países em risco elevado

As novas infeções por coronavírus aumentaram 46% na semana passada na Europa, onde a maioria dos países está em risco elevado, revelou o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC).

De acordo com o último relatório, com dados atualizados até ao passado dia 02, a situação epidémica geral nos países da União Europeia (UE) e no Espaço Económico Europeu (EEE) apresenta um elevado índice de caso, que continuam a crescer há duas semanas.

A incidência média nos últimos sete dias é de 1.253 novos casos por 100.000 habitantes.

A taxa de mortalidade é de 50,6 por milhão de habitantes, 9% menos do que na semana anterior, mas ainda em níveis elevados.

Dez países (Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Islândia, Irlanda, Letónia, Luxemburgo e Malta) encontram-se numa situação preocupação muito elevada e 18 (incluindo Espanha), de preocupação elevada, enquanto noutros dois (Áustria e Roménia) o nível de preocupação é moderado.

Em comparação com a semana anterior, 16 países passaram a uma categoria superior, 13 permanecem na mesma e um (Itália) caiu um nível menos preocupante do ponto de vista da epidemia.

Dos 28 países que forneceram dados sobre a ocupação hospitalar ou as admissões em unidades de cuidados intensivos, 12 registaram uma tendência de aumento em pelo menos um desses indicadores, destacou o ECDC.

Segundo o documento, 72,9% da população da UE/EEE recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19, 68,5% completaram o esquema vacinal e 28,5% já têm a dose de reforço.