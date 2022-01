Airbus lança subsidiária Airbus Atlantic

A subsidiária da Airbus - Airbus Atlantic - foi oficializada em 01 de janeiro, congregando os pontos fortes, recursos e competências das instalações Airbus em Nantes e Montoir-de-Bretagne, em França, informou ontem a construtora de aviões.

"Esta fusão enquadra-se no projeto de transformação apresentado em abril de 2021, que visa reforçar a cadeia de valor na montagem de aeroestruturas, no âmbito da instalação industrial da Airbus, sendo esta considerada como atividade central", explicou o grupo, em comunicado.

Segundo a Airbus, aquela subsidiária "será um elemento essencial na cadeia de valor do grupo, e desempenhará um papel fundamental no que diz respeito à cadeia de fornecimento de aeroestruturas, com mais de 500 fornecedores diretos (produtos aeronáuticos) e mais de 2.000 fornecedores indiretos (produtos de aquisição geral)".