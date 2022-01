GNR deteve 1.213 durante operação de Natal e Ano Novo

Entre 13 de Dezembro de 2021 e 2 de Janeiro de 2022, a Guarda Nacional Republicana (GNR) reporta mais de 4.360 acidentes, dos quais há a registar 21 vítimas mortais, 80 feridos graves e mais de 1.180 feridos ligeiros, mas muitos mais terão sido evitados fruto das mais de 1.200 detenções de condutores ao volante, muitos dos quais com taxa de alcoolemia acima da lei, falta de carta de condução e consumo de estupefacientes.

A GNR emitiu hoje um comunicado no qual reporta que em relação a toda a 'Operação Natal e Ano Novo 2021', durante 21 dias contabilizaram "4.365 acidentes, dos quais há a registar 21 vítimas mortais, 80 feridos graves e 1.182 feridos leves", lê-se.

Sendo que o objectivo era o de "combater a criminalidade geral, intensificar o patrulhamento rodoviário e garantir o cumprimento das medidas necessárias à contenção da COVID-19, por forma a assegurar as festividades e as deslocações em segurança, no período em apreço", a GNR recorda que "tratando-se de uma Operação de carácter abrangente, foram empenhadas várias valências das diversas Unidades da Guarda, numa ótica de complementaridade e de sinergia de várias ações de patrulhamento, fiscalização e sensibilização, de forma flexível, tendo sido o esforço de forma a combater a criminalidade em geral e a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e o apoio aos utentes das vias, bem como garantir o cumprimento dos normativos decretados na situação de calamidade, através de uma presença dissuasora, interventiva e preventiva".

Assim, no balanço global da Operação destaca os seguintes dados operacionais:

1.213 detenções, destacando-se, 669 por condução sob o efeito do álcool; 332 por condução sem habilitação legal; 77 por tráfico de estupefacientes; 42 por posse ilegal de armas e arma proibida; e 31 por furto e roubo.

Além disso, no total foram fiscalizados 118.547 condutores e controlados 386.703 veículos, com 30.240 contraordenações rodoviárias. Destes destacam-se 1.292 por condução sob a influência do álcool; 8.677 por excesso de velocidade; 1.992 por falta de inspeção periódica; 991 pela incorrecta ou não utilização do cinto de segurança ou de sistemas de retenção; 799 por utilização indevida do telemóvel durante a condução; 739 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Conta a GNR que no âmbito da legislação COVID-19 efectuou 7.030 acções de fiscalização aleatória das quais 652 na fronteira terreste; 41.095 veículos fiscalizados e 18 contraordenações.