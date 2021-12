GNR regista até às 17 horas de hoje 677 acidentes e três mortos na operação Natal

A GNR registou, entre quinta-feira e as 17:00 de hoje, 677 acidentes rodoviários, que provocaram três mortos e 18 feridos graves no âmbito da operação Natal, disse à Lusa fonte da corporação.

Segundo a Guarda Nacional Republicana, durante o mesmo período, sofreram ferimentos ligeiros 213 pessoas em consequência dos 677 acidentes registados nas estradas portuguesas no período do Natal.

A GNR começou na quinta-feira a operação Natal, que termina às 24:00 de hoje, com o objetivo de intensificar o patrulhamento rodoviário nas vias de maior tráfego durante este período, através do esforço de patrulhamento, de forma a garantir as festividades e as deslocações em segurança.

Dos três primeiros dias da operação, foi na quinta-feira que se registaram mais acidentes rodoviários, um total de 289 desastres, e as mortes ocorreram na sexta-feira, sábado e domingo, com um óbito em cada dia.

O oficial de operações ao comando-geral da GNR ressalvou que os dados da operação Natal são provisórios, sendo feito um balanço final na segunda-feira.