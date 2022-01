Pastoral Penitenciária adia encontro nacional previsto para Fevereiro em Fátima

Fátima, Santarém, 24 jan 2022 (Lusa) - A Coordenação Nacional da Pastoral Penitenciária anunciou hoje o adiamento, para data ainda a definir, do XVII Encontro Nacional da Pastoral Penitenciária, previsto para decorrer em Fátima em fevereiro, devido à situação pandémica que se vive no país.

O encontro, agendado inicialmente para os dias 04 e 05 de fevereiro, vai ter como tema "Eu sou o caminho! Comunhão, Participação e Missão", estando a presidência a cargo do bispo auxiliar de Lisboa Joaquim Mendes, membro da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana.

Segundo uma nota da Coordenação Nacional da Pastoral Penitenciária, o evento "tem como destinatários todos aqueles que estão envolvidos ou se interessam pelas questões" daquele ramo da pastoral.

O encontro anterior realizou-se em 10 de julho de 2021, no formato 'online', devido à pandemia de covid-19, tendo a constituição de equipas de voluntariado em todas as dioceses do país até 2023 sido definida como um dos objetivos da Pastoral Penitenciária.

O acompanhamento das pessoas em reclusão domiciliária, sujeitos a pulseira eletrónica, foi outra das preocupações apontadas na ocasião, que foi aproveitada pelo bispo Joaquim Mendes, que é também o responsável pastoral pela Jornada Mundial da Juventude que se realiza em Lisboa em 2023, para deixar o desejo de ver os reclusos jovens envolvidos na caminhada até àquele evento que será encerrado pelo papa.

