Senado francês aprova proibição de véus na cabeça em competições desportivas

O Senado francês aprovou hoje a proibição do uso de véus na cabeça em competições desportivas, com 160 votos a favor e 143 contra, argumentando que a imparcialidade é um requisito no "campo de jogo".

A Câmara Alta francesa votou a favor da alteração de um projeto de lei que estipula que o uso "de símbolos religiosos visíveis" é proibido para participar em eventos e competições organizados por federações desportivas.

Os senadores disseram claramente que a emenda visa proibir "o uso do véu em competições desportivas".

A alteração proposta pelo partido de direita Les Républicains (Os Republicanos, em português) era contestada pelo Governo francês.

Uma comissão composta por membros do Senado e da Câmara dos Deputados deve reunir-se agora para chegar a um acordo sobre o texto antes da sua publicação, o que significa que a emenda pode ser eliminada.

Não é claro se a proibição seria implementada nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. O comité organizador não respondeu a um pedido de comentário, feito pela agência de notícias AP.

A votação aconteceu um ano depois de os deputados da câmara baixa do parlamento francês terem aprovado um projeto de lei para fortalecer a supervisão de mesquitas, escolas e clubes desportivos, numa tentativa de proteger a França de radicais islâmicos e promover o respeito aos valores franceses -- um dos projetos do presidente Emmanuel Macron.

Com a França marcada por ataques terroristas, poucos são os que discordam de que a radicalização é um perigo, mas os críticos também olham para lei como uma manobra política par atrair a ala direita para o partido centrista de Macron antes das eleições presidenciais deste ano.

Na emenda, os senadores observaram que todos os cidadãos são livres de exercer a sua religião, mas insistiram que todos deveriam se abster de expor as suas diferenças.

"Hoje, há insegurança jurídica sobre o uso de símbolos religiosos e é necessário que o Estado defina regras de forma clara. Se o uso do véu não for explicitamente proibido, poderemos ver o nascimento de clubes desportivos comunitários que promovam certos símbolos religiosos", lê-se na emenda.

A Federação Francesa de Futebol (FFF) já proíbe as mulheres de usar lenços na cabeça em jogos oficiais, bem como em competições que organiza.