Especial dia dos Namorados

Pacotes com acomodação de uma noite para duas pessoas em ambiente romântico, espumante para brinde e pequeno-almoço buffet no restaurante Atlantis. O casal pode escolher entre um Jantar Romântico (menu 2 pratos à la carte e sobremesa para partilhar com amor), com vista mar e animação musical – A partir de 128€ ou um Tratamento SPA para casal (30min.) – A partir de 131€.

Incluído acesso a piscina interior aquecida e saunas panorâmicas – O que requer agendamento prévio no momento da reserva. É obrigatório a apresentação de teste COVID 19 até 48h antes.

Informações e reservas: [email protected] 291 930 930