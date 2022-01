Israel disposto a retomar negociações sobre fronteira marítima com o Líbano

Israel e o Líbano manifestaram hoje disponibilidade em retomar as negociações para a demarcação da fronteira marítima, retomando as conversações na próxima semana com uma visita a Israel do mediador norte-americano Amos Hochstein.

O enviado dos Estados Unidos, encarregado de mediar os contatos indiretos entre os dois países, vai reunir-se "no início da próxima semana" com a ministra da Energia israelita, Karin Elharrar, com quem discutirá a questão, disse uma porta-voz do Ministério.

"Israel está pronto para continuar as conversações sobre a fronteira marítima com o Líbano", acrescentou o Ministério da Energia israelita, pouco depois do Presidente libanês, Michel Aoun, ter manifestado vontade em regressar às negociações sobre a disputa.

Os dois países, que não têm relações diplomáticas formais e travaram várias guerra, partilham uma extensa fronteira, e em outono de 2020, começaram negociações indiretas com mediação dos EUA e das Nações Unidas para chegar a acordo sobre a delimitação das fronteiras marítimas.

As conversações, destinadas a colocar um ponto final numa disputa de longo prazo que permitiria a ambas as partes explorar potenciais reservas de gás no Mediterrâneo, foram realizadas durante várias rondas, mas foram suspensas em várias ocasiões devido a múltiplos desacordos.

As últimas reuniões aconteceram em maio de 2021, mas estagnaram e não se registaram quaisquer avanços desde então.

Neste mês de janeiro, os meios de comunicação israelitas indicaram que Israel e o Líbano chegaram a um acordo no qual o Estado judeu forneceria gás ao país árabe, mas o governo libanês negou essa informação.