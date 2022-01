Pelo menos 25 mortos devido ao mau tempo na província sul-africana do KwaZulu-Natal

Pelo menos 25 pessoas morreram e 100 foram retiradas no KwaZulu-Natal, sudeste da África do Sul, devido a inundações provocadas pelo mau tempo, anunciaram hoje as autoridades sul-africanas.

"Até agora, 25 pessoas perderam a vida, havendo a registar duas pessoas ainda desaparecidas", disse o ministro provincial dos assuntos tradicionais Sipho Hlomuka, citado pela imprensa local.

"As comunidades ao longo das margens do rio [uThukela] foram alertadas para terem extrema cautela", adiantou.

O governante sul-africano referiu que o mau tempo tem fustigado a província do KwaZulu-Natal desde o início de dezembro.

Segundo a imprensa sul-africana, pelo menos 100 pessoas foram retiradas das suas casas devido às cheias que se registaram em Ladysmith, interior da província, a cerca de 230 quilómetros a noroeste da cidade portuária de Durban.

Cientistas da Universidade do KwaZulu-Natal (UKZN) estimam que as cidades costeiras sul-africanas poderão ser atingidas em breve por ciclones tropicais como o Eloise, que afetou Moçambique em janeiro do ano passado.

Os investigadores constataram em dezembro, num estudo orientado pelo diretor do departamento de pesquisa em geologia marinha da UKZN, Andrew Green, que as tempestades tropicais atualmente confinadas no centro de Moçambique poderão deslocar-se para sul devido ao aquecimento dos oceanos provocado pela crise climática global.

Nas últimas 24 horas, o Serviço Meteorológico da África do Sul emitiu um alerta amarelo para a província do Cabo Ocidental, onde registou uma agitação marítima com ventos de cerca de 70km/h.