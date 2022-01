Jackpot de 29 milhões de euros no próximo sorteio

Ninguém acertou na chave do Euromilhões desta sexta-feira, 21 de Janeiro, pelo que o prémio máximo do próximo sorteio, na terça-feira, sobe para os 29 milhões de euros.

De acordo com o resultado do escrutínio, divulgado pela Santa Casa da Misericórdia, três apostadores não portugueses obtiveram o segundo prémio no valor de 455 mil euros. Houve, ainda, 14 vencedores do terceiro prémio, no valor de 22 mil euros, nenhum deles portugueses. A Portugal chegou apenas o quatro prémio, de 1.684 euros, a cinco pessoas.