Bandeiras da UE a meia-haste para homenagear "europeu apaixonado"

As bandeiras da União Europeia (UE) na sede da Comissão Europeia, em Bruxelas, estão hoje a meia-haste para homenagear o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, um "europeu apaixonado", que morreu esta madrugada aos 65 anos.

"As bandeiras da UE estão a meia-haste em memória de David Sassoli, notável presidente do Parlamento Europeu, um europeu apaixonado e um italiano orgulhoso", indicou o executivo comunitário numa nota divulgada na rede social Twitter, juntamente com uma fotografia da homenagem, realizada no edifício Berlaymont, sede da Comissão.

"Ao lamentarmos a sua morte, a UE está com a sua família e o povo italiano", adiantou a Comissão Europeia.

Entretanto, também o Parlamento Europeu colocou as suas bandeiras a meia-haste "em honra" de David Sassoli, avançou a assembleia europeia no Twitter.

O presidente do Parlamento Europeu morreu hoje aos 65 anos, após mais de duas semanas num hospital em Itália, devido a uma disfunção do seu sistema imunitário.

David Sassoli contraiu uma pneumonia em setembro de 2021, que o obrigou a receber tratamento hospitalar em Estrasburgo, França, e, embora tenha recebido alta hospitalar uma semana depois, prosseguiu a recuperação em Itália e esteve mais de dois meses ausente das sessões plenárias do Parlamento, regressando no final do ano.

Na próxima semana, na primeira sessão plenária do ano, o Parlamento Europeu deverá eleger um presidente da assembleia, algo que já estava previsto a meio da atual legislatura e não relacionado com o estado de saúde de Sassoli.

A maltesa Roberta Metsola, do Partido Popular Europeu (PEE), é a favorita para suceder ao dirigente socialista italiano, que assumiu o cargo no verão de 2019.