China soma 18 novos casos de covid-19 todos oriundos do exterior

A China anunciou hoje que foram diagnosticados 18 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, todos oriundos do exterior, indicando que o país conseguiu efetivamente controlar surtos recentes, ocorridos em diferentes regiões.

A China enfrentou, nas últimas semanas, vários surtos, mas que estão já aparentemente sob controlo, após as autoridades imporem medidas de confinamento nas regiões afetadas.

Os casos "importados" foram detetados no município de Xangai (leste) e nas províncias de Guangdong (sudeste), Yunnan (sul), Sichuan (centro), Fujian (sudeste), Henan (centro), e Guangxi (sul), indicou a Comissão de Saúde da China.

A mesma fonte apontou que, até ao final de domingo, o número total de infetados ativos no país asiático se fixou em 840, entre os quais cinco em estado grave.

Desde o início da pandemia, 95.028 pessoas ficaram infetadas na China, tendo morrido 4.636 doentes.

A covid-19 provocou, pelo menos, 4.560.565 mortes em todo o mundo, entre mais de 220,27 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.798 pessoas e foram contabilizados 1.047.047 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.