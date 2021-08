China soma 37 novos casos, todos oriundos do exterior

A China anunciou hoje que foram diagnosticados 37 casos de covid-19, nas últimas 24 horas, todos oriundos do exterior, no terceiro dia consecutivo sem registo de casos locais.

Os casos foram detetados em viajantes nos municípios de Pequim (norte), Xangai (leste) e Tianjin (norte) e nas províncias de Guangdong (sudeste), Yunnan (sul), Fujian (sudeste), Sichuan (centro) e Shandong (leste), indicou a Comissão de Saúde da China.

A China enfrentou, nas últimas semanas, vários surtos, em diferentes áreas do país, mas que estão já aparentemente sob controlo, após as autoridades imporem medidas de confinamento nas regiões afetadas.

A Comissão de Saúde chinesa indicou que, até ao final de segunda-feira, o número total de infetados ativos no país asiático se fixou em 1.098, entre os quais seis em estado grave.

Desde o início da pandemia, 94.879 pessoas ficaram infetadas na China, tendo morrido 4.636 doentes.

A covid-19 provocou pelo menos 4.500.620 mortes em todo o mundo, entre mais de 216,34 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.730 pessoas e foram contabilizados 1.036.019 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.