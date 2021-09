Brasil mantém tendência de redução do número de infecções

O Brasil registou 21.804 novas infeções e 692 mortes associadas à covid-19 nas últimas 24 horas, mantendo a tendência de redução do número de casos registada nos últimos dias, anunciou hoje o Governo.

Com os mais recentes números, o país passou a somar um total de 20.877.864 casos confirmados de infeção pelo vírus SARS-CoV-2 e 583.362 óbitos, de acordo com os dados do Ministério da Saúde brasileiro.

Segundo o boletim epidemiológico hoje divulgado, o Brasil, com 213 milhões de habitantes, tem agora 19.838.912 de pessoas já recuperadas da covid-19, o que representa, segundo as autoridades de saúde, 95% do total de infetados.

Outros 461.010 infetados estão sob acompanhamento médico nos hospitais ou nas suas residências, após terem testado positivo para covid-19, adiantou ainda o ministério.

O Brasil, um dos três países do mundo mais afetados pela pandemia em números absolutos, em conjunto com os Estados Unidos e a Índia, apresentou na última semana uma redução da média diária de casos, que está agora nos 21.323.

O estado de São Paulo, o mais populoso do país com 46 milhões de habitantes, continua a ser o que regista maior número de casos de infeção (4.288.443) e de óbitos (146.526).

O país administrou 199,1 milhões de vacinas, sendo 133,5 milhões referentes a primeiras doses e 65,6 milhões de segundas inoculações ou de vacinas de toma única, indicam os dados do Governo brasileiro.

A covid-19 provocou pelo menos 4.539.397 mortes em todo o mundo, entre mais de 218,96 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.