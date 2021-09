PS ganha nove câmaras nos Açores e PSD oito

O PS venceu as eleições autárquicas de domingo em nove dos 19 concelhos dos Açores e ficou com menos três presidentes de câmara do que tinha, segundo os resultados provisórios publicados pelo Ministério da Administração Interna.

O PSD passou a ter oito presidentes de câmara na região autónoma (tinha cinco), dois deles eleitos numa coligação com CDS-PP e PPM e um em coligação com o CDS-PP.

O CDS-PP manteve a Câmara de Velas e um grupo de independentes voltou também a vencer na Calheta, sendo estes os dois concelhos da ilha de São Jorge.

Nos Açores, o PS conseguiu 43,13% dos votos e o PSD, onde concorreu sem coligações, obteve 27,52%.

As coligações PSD/CDS-PP/PPM recolheram 13,03% dos votos e a aliança PSD/CDS-PP conseguiu 3,76%.

É o seguinte o resultado oficial do escrutínio na Região Autónoma dos Açores:

Freguesias apuradas: 156Freguesias por apurar: 0Concelhos apurados: 19Concelhos por apurar: 0Mandatos atribuídos: 111Mandatos por atribuir: 0Lista %Votos Mand. Pres. Maiorias Abs.PS 43,13% 54 9 9 PPD/PSD 27,52% 26 5 5 PPD/PSD.CDS-PP.PPM 13,03% 16 2 2 PPD/PSD.CDS-PP 3,76% 4 1 1 GRUPO CIDADÃOS 1,91% 3 1 1 B.E. 1,76% 0 0 0 CDS-PP 1,67% 4 1 1 CH 1,22% 0 0 0 PCP-PEV 1,21% 0 0 0 IL 0,64% 0 0 0 PAN 0,47% 0 0 0 PPD/PSD.PPM.CDS-PP 0,36% 2 0 0 CDS-PP.PPD/PSD.PPM 0,08% 2 0 0 Outros dados das eleições Autárquicas 2021:Inscritos: 229065% Votos brancos: 2,06%% Votos nulos: 1,15%% Votantes: 54,19%% Abstenção: 45,81%

Fontes:

LUSA

SGMAI - AE - Secretaria - Geral do Ministério da Administração Interna - Administração Eleitoral