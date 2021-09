Cabo Verde com 45 novos casos e 72 recuperações em 24 horas

Cabo Verde registou mais 45 novos casos de infeção pelo coronavírus nas últimas 24 horas e 72 pessoas tiveram alta, segundo informações divulgadas hoje pelo Ministério da Saúde.

De um total de 732 amostras, aquele ministério cabo-verdiano adiantou em comunicado de imprensa que há mais 45 novos casos positivos de infeção pelo coronavírus, dando uma taxa de positividade de 6,1%.

Os novos casos foram diagnosticados na cidade da Praia (12), Santa Cruz (cinco), São Miguel (quatro) e Santa Catarina (dois), todos na ilha de Santiago.

Na ilha de São Vicente, há mais 12 infetados, três em Ribeira Grande de Santo Antão e os mesmos em Ribeira Brava de São Nicolau, dois no Paul e um cada em Tarrafal de São Nicolau, Porto Novo e Maio.

Nas últimas 24 horas, o país não registou qualquer óbito por causa da covid-19 e 72 pessoas recuperaram da infeção, elevando para 36.376 os casos considerados recuperados.

Desde o início da pandemia, Cabo Verde já reportou um total de 37.400 casos positivos acumulados de Sars-Cov-2, dos quais 334 óbitos e há ainda a contabilizar 666 casos ativos.

A covid-19 provocou pelo menos 4.725.638 mortes em todo o mundo, entre 230,52 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.