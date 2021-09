Rússia ultrapassa 21.000 casos diários, valor mais elevado desde Agosto

A Rússia contabilizou mais de 21.000 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, com 21.438 contágios, o número mais elevado desde 19 de agosto, disseram hoje as autoridades de saúde russas.

O número de infetados aumentou em 1.732 pessoas em relação a quarta-feira, enquanto o número de mortes também subiu, com 820 contabilizadas hoje, o que iguala o máximo alcançado em 26 de agosto.

No relatório diário, o centro operacional de luta contra a covid-19 indicou que do total de contágios das últimas 24 horas, 1.814 (cerca de 8,5%) estavam sem sintomas.

Segundo os epidemiologistas russos, o aumento de casos está relacionado com fatores sazonais.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, excluiu hoje a possibilidade de confinamento geral no país, mas recordou que os líderes regionais têm o poder de decidir por si próprios em relação à evolução da situação nos territórios sob a sua administração.

Moscovo, o principal foco da epidemia no país, também observou um aumento acentuado de infeções, com 3.445 casos, mais 1.454 do que na quarta-feira.

As taxas de mortalidade mais elevadas foram observadas em Moscovo, com 54 falecidos, São Petersburgo, com 53, e na região de Sverdlovsk, no centro da Rússia.

Desde o início da pandemia, já foram contabilizados 7.354.995 casos de covid-19 no país e 201.445 mortes.

A Rússia é o quinto país com mais contágios no mundo depois dos Estados Unidos, Índia, Brasil e Reino Unido.