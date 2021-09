Filipinas aultrapassam os dois milhões de casos

As Filipinas ultrapassaram os dois milhões de casos desde o início da pandemia de covid-19, com o arquipélago a registar nas últimas semanas números recorde de infeções ligadas à variante delta.

O arquipélago registou 14.216 infetados na quarta-feira. O total de mortos é agora de 33.533, numa população de 110 milhões, de acordo com os números oficiais.

"É possível que o número de casos aumente ainda mais nos próximos dias", disse o Ministério da Saúde.

A covid-19 provocou pelo menos 4.518.163 mortes em todo o mundo, entre mais de 217,63 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência de notícias France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.757 pessoas e foram contabilizados 1.039.492 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.