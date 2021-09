Raio causa morte a 14 pessoas da mesma família no noroeste do Paquistão

Pelo menos 14 pessoas da mesma família morreram e três outras ficaram feridas na sequência de um raio saído de uma trovoada que atingiu as montanhas do noroeste do Paquistão, informaram hoje as autoridades locais.

O incidente ocorreu no distrito de Torghar, na província de Khyber Pakhtunkhwa, fustigado desde quarta-feira por chuvas torrenciais de monções e por deslizamentos de terra.

"Pelo menos 14 pessoas da mesma família foram mortas depois de um raio ter atingido duas casas geminadas", indicou Kamran Bangash, porta-voz da província, citado pela agência noticiosa France-Presse (AFP), salientando que entre as vítimas estão cinco crianças e quatro mulheres, acrescentou.

O gabinete do líder do governo provincial, contactado pela AFP, confirmou o balanço.

As monções, que duram de junho a setembro, são essenciais para irrigar as plantações e encher as reservas de água do subcontinente indiano.

No entanto, a cada ano, as precipitações violentas provocam um número elevado de mortes e semeiam a destruição.

Em novembro de 2019, 18 pessoas morreram ao serem atingidas por um raio em Thar, uma região remota e deserta no sul do Paquistão.