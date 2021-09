Naufrágio causa quatro mortes e um desaparecido no sul da Guiné-Bissau

Um naufrágio ocorrido hoje no rio que banha a aldeia de Cabedu, no sul da Guiné-Bissau, causou a morte a quatro pessoas e uma outra continua desaparecida, relatou o jornalista Lulo da Silva, da Rádio Voz de Tombali.

De acordo com o jornalista, o naufrágio deu-se, alegadamente, porque uma pequena embarcação trazia pessoas a mais e no meio do percurso virou-se. Das 22 pessoas que vinham na embarcação, quatro mulheres morreram e uma é dada como desaparecida.

"Essas pessoas iam trabalhar numa 'bolanha' (arrozal) numa aldeia vizinha a Cabedu", disse à Lusa, através de um contacto telefónico, Lulo da Silva, citando relatos de testemunhas oculares do acidente do qual 17 pessoas foram salvas.

As autoridades locais, a população e pescadores estão envolvidos nas buscas do corpo desaparecido, acrescentou o jornalista.