O Governo britânico anunciou na noite de hoje a suspensão a partir de domingo da quarentena imposta aos viajantes vacinados contra o coronavírus e que cheguem ao país provenientes de França.

Desta forma, Londres anula uma medida denunciada como "discriminatória" por Paris, imposta há três semanas, e justificada pelo Governo de Boris Johnson pela presença "persistente" da variante delta em França.

A medida excluía a Franca de uma suavização das regras britânicas, que permite isentar de quarentena os viajantes provenientes de países classificados em laranja caso estejam vacinados com um composto aprovado pelos reguladores norte-americano e europeu.

A França passa a ficar incluída na lista laranja clássica, que apenas impõe uma quarentena entre cinco e dez dias aos viajantes que não estão vacinados.

Pelo contrário, a ilha da Reunião e Maiote, onde está presente a variante Beta inicialmente identificada na vizinha África do Sul, estão incluídas no vermelho, reservando apenas aos residentes britânicos a possibilidade de entrarem em Inglaterra, mas com uma quarentena obrigatória num hotel durante dez dias. O México e a Geórgia também estão inseridos nesta classificação.

A Espanha, primeiro destino para os turistas britânicos, escapa à lista vermelha e permanece no laranja.

A Índia, Qatar e Emirados Árabes Unidos deixam a lista vermelha para ficarem classificados no laranja.

Sete países, incluindo a Alemanha, juntam-se à lista verde, apenas necessitando de um teste negativo antes da partida e de um teste no segundo dia.

"Estamos determinados em abrir as viagens internacionais com toda a segurança", indicou em comunicado o ministro dos Transportes britânico, Grant Shapps. "Apesar de devermos continuar a ser prudentes, as alterações de hoje reabrem um leque de destinos de férias através do mundo, uma boa notícia para o setor e os viajantes", acrescentou.

As regras fixadas pelo Governo britânico apenas abrangem a Inglaterra, mas os governos locais da Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte adotam geralmente as mesmas medidas.

O Reino Unido inclui-se entre os países mais duramente atingidos na Europa, com mais de 130.00 mortos desde o início da pandemia.

A pandemia de covid-19 fez pelo menos 4.247.231 mortos em todo o mundo, entre mais de 199,5 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, desde que a OMS detetou a doença na China em finais de dezembro de 2019, segundo o balanço da AFP com base em dados oficiais.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.412 pessoas e foram registados 977.406 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.