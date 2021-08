Bolsas europeias negoceiam mistas preocupadas com expansão da variante Delta

As bolsas europeias abriram hoje mistas, com os investidores preocupados com a expansão da variante Delta do coronavírus e a possibilidade da Reserva Federal norte-americana começar a retirar os estímulos monetários ainda este ano.

Pelas 08:18 (hora de Lisboa), o índice Europe Stoxx 600 subia 0,27% para 467,51 pontos, com Londres a ganhar 0,34%, Paris a recuar 0,16%, Frankfurt a cair 15%, Madrid a valorizar 0,01% e Milão a perder 0,01%.

Os investidores estão atentos aos indicadores macroeconómicos que continuam a pesar ao mostrarem a desaceleração do ritmo de crescimento devido ao impacto da variante Delta do coronavírus, segundo a agência financeira Bloomberg.

Também olham para os sinais que surgem da Reserva Federal (Fed) acerca da possibilidade de começar a retirar os estímulos monetários ainda este ano.

Na quinta-feira, a bolsa de Nova Iorque reanimou, com o índice Dow Jones Industrial Average a perder 0,19%, para 34.894,12 pontos, embora o tecnológico Nasdaq tenha avançado 0,11%, para 14.541,79 pontos e o S&P 500 subido 0,13%, para 4.405,80 pontos.

Os mercados asiáticos estão a ser pressionados pela variante Delta do novo coronavírus, que se está a expandir rapidamente, e a alimentar as preocupações sobre o crescimento económico, além das restrições regulatórias da China que estão preocupar os investidores, salientaram os analistas.

Além disso, as interrupções no fornecimento de semicondutores e componentes aos fabricantes de automóveis estão também a afetar as operações no sudeste asiático das empresas Toyota e BMW, segundo a agência Bloomberg.

As rentabilidade das obrigações a 10 anos caíram na Europa e nos Estados Unidos, sendo que a rentabilidade das obrigações a 10 anos nos EUA recuaram para 1,232%.

O euro, por seu lado, valorizou-se contra o dólar, negociando-se a 1,168 dólares.

No mercado petrolífero, o Brent, que serve de referência na Europa, subiu 0,5% para os 66,8 dólares o barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) caiu 0,6% para os 63,9 dólares o barril.

O preço de ouro, por seu lado, subia para os 1.789 dólares a onça.