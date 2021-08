Abdullah Abdullah revela encontro com membros do Emirado Islâmico

O Conselho Interino Afegão, criado face à fuga do chefe de Estado, reuniu-se hoje com chefes talibãs para analisarem aspetos relacionados com o controlo e segurança no país "durante a transição".

O presidente do Conselho para a Reconciliação Nacional, Abdullah Abdullah, reuniu-se, durante a última noite, na casa onde reside, com Khalil Al-Rahman Haqqani, destacado membro do grupo Haqqani, e com uma delegação das forças que tomaram o poder no domingo.

A reunião foi tornada pública pelo próprio Abdullah Abdullah numa mensagem transmitida hoje pela rede social Twitter.

No encontro estavam presentes o ex-Presidente Hamid Karzai, o presidente do Senado, Fazal Hadi Muslimyar, e outras personalidades, refere a mesma mensagem acompanhada de fotografias do encontro que mostram duas dezenas de homens na reunião.

Os membros do conselho e os talibãs "trocaram pontos de vista sobre a segurança dos cidadãos em Cabul e em todo o Afeganistão, a unidade e a cooperação, tendo em vista o futuro do país", refere Abdullah Abdullah.

O presidente do Conselho para a Reconciliação Nacional enfatizou que "a segurança coletiva, das suas próprias vidas e propriedades" devem ser questões prioritárias.

De acordo com o mesmo texto, Abdullah Abdullah insiste na defesa de "um Afeganistão independente e unificado baseado na justiça e na igualdade".

As declarações de Abdullah Abdullah são transmitidas numa altura em que os líderes do Emirado Islâmico, proclamado no domingo em Cabul, se preparam para anunciar a estrutura do novo governo.

Haqqani garantiu que os talibãs "trabalham arduamente para garantir a segurança adequada aos cidadãos de Cabul e pediu ajuda aos líderes políticos e anciãos do país para garantirem a segurança das pessoas".

Com a rendição das forças afegãs e a entrada vitoriosa dos combatentes talibãs em Cabul, os confrontos reduziram-se significativamente, em quase todas as 34 províncias, desde domingo.

A segurança nas ruas da capital é exercida pelos talibãs, criando momentos de apreensão sobretudo junto das pessoas que querem abandonar o país.

Hoje, assinala-se o Dia da Independência do Afeganistão que marca a derrota do Império Britânico no país, em 1919, sendo que em algumas zonas do país grupos de cidadãos empunharam a bandeira tricolor contra as ordens dos talibãs que impuseram a bandeira branca do Emirado Islâmico.