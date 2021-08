Espanha regista 11.956 novos casos e 144 mortes nas últimas 24 horas

Espanha registou 11.956 novos casos de covid-19 e 144 mortes nas últimas 24 horas, enquanto a incidência acumulada caiu, o que se reflete nas hospitalizações e nas admissões em Unidades de Cuidados Intensivos, segundo dados do Ministério da Saúde.

O número de novas infeções representa uma descida de 2.380 casos em relação a terça-feira, enquanto o número de óbitos foi igual.

Com estes dados, desde o início da pandemia em Espanha foram registados 4.745.558 contágios e 82.883 mortes desde o início da pandemia.

A incidência acumulada desceu 20,94 pontos, estando agora nos 378,13 casos por cada 100.000 habitantes.

A pressão nos hospitais continua em lenta diminuição, com uma queda de 372 hospitalizações nas últimas 24 horas, enquanto o número de internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) é de 1.861, menos 46.

A covid-19 provocou pelo menos 4.381.911 mortes em todo o mundo, entre mais de 208,5 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.601 pessoas e foram registados 1.009.571 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.