Messi e restantes reforços do PSG apresentados no intervalo do jogo com Estrasburgo

Os reforços Leo Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi e Georginio Wijnaldum serão apresentados no sábado, no intervalo do jogo Paris Saint-Germain - Estrasburgo, da I Liga francesa de futebol, no Parque dos Príncipes, com 48 mil espetadores.

A informação partiu do próprio Paris Saint-Germain (PSG), que fez saber que aquele quinteto, contratado neste Verão, será apresentado aos adeptos do clube 'com todas as honras' às 21:45 (hora local), sendo certo que Lionel Messi, a recuperar a sua condição física, e Sérgio Ramos, lesionado, não entram nas opções de Maurício Pochettino para a receção ao Estrasburgo, em jogo da segunda jornada da I Liga francesa.

Os ex-capitães de FC Barcelona e Real Madrid subirão, juntamente com Donnarumma, a um pódio no meio do relvado ao mesmo tempo que vão ser lançados engenhos pirotécnicos, a que se seguirá uma curta intervenção de cada um deles dirigida aos adeptos presentes no estádio.

Esta operação de 'marketing' do PSG soma-se a outra que foi realizada com Messi, que tem sido o grande protagonista das redes sociais e das lojas do clube, com a venda em grande número de camisolas com o número 30.

O ex-jogador do FC Barcelona foi apresentado oficialmente na quarta-feira, perante a imprensa, numa cerimónia que decorreu no relvado do Parque do Príncipes, mas fechada aos adeptos, que se aglomeraram no exterior do estádio.