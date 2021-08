Autarquia do Funchal substitui sintético com 20 anos em São Gonçalo

Miguel Silva Gouveia visitou esta semana as obras de requalificação que decorrem no polidesportivo de São Gonçalo, um investimento da autarquia que ascende a 173 mil euros. O presidente foi acompanhado, na ocasião, pelo presidente da Junta de Freguesia de São Gonçalo, Paulo Bruno Ferreira.

Na ocasião, o presidente da Câmara Municipal do Funchal explicou que a empreitada surge "no seguimento dos investimentos da CMF na requalificação dos polidesportivos municipais", pelo que o município decidiu "proceder a intervenções de requalificação desta infra-estrutura de São Gonçalo, um dos espaços deste género mais antigos da cidade e que tem o mesmo relvado sintético há sensivelmente 20 anos".

Vamos fazer uma remodelação integral deste pavimento, substituindo-o por um novo sintético multifunções, que permite na sua utilização diária a prática de várias modalidades, com foco, obviamente, no desporto amador e de lazer, como é o caso do futebol de 5, do andebol, entre outros. Miguel Silva Gouveia

A autarquia vai proceder, igualmente, à retirada das redes exteriores que já não apresentavam a qualidade e a firmeza necessárias para que o polidesportivo continuasse a ser utilizado com a mesma intensidade, substituindo-as por redes de nova geração. Para complementar as questões de segurança, será também construída uma rampa de acesso a veículos de emergência e de manutenção.

O autarca acrescentou que esta infra-estrutura “é muito utilizada pelos fregueses de São Gonçalo, pela Junta de Freguesia local, e inúmeras associações, que aqui dinamizam as mais diversas atividades, numa lógica de envolvimento e inclusão por via do desporto, e pela promoção de hábitos de vida saudáveis.”

Miguel Silva Gouveia conclui que “este investimento de 173 mil euros está a ser realizado exclusivamente com recurso ao Orçamento da Câmara Municipal do Funchal. Esperamos, dentro em breve, devolver este espaço renovado à comunidade, para que nele possam conviver e usufruir em pleno da prática desportiva e de todas as outras iniciativas que aqui venham a ser desenvolvidas.”