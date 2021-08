Orçamento Participativo da Madeira duplica verba em 2022

O próximo Orçamento Participativo da RAM, em 2022, deverá contar com 5 milhões de euros. Revelação feita esta manhã pelo vice presidente do Governo Regional, Pedro Calado durante a apresentação do projecto 'Mar de Diversão', um dos projectos vencedores do OP RAM 2019, que permitiu a aquisição de 59 equipamentos para a pratica da canoagem, num projecto a ser dinamizado junto das escolas em sete municípios da Região.

Funchal, Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Ponta do Sol, Porto Moniz, Santa Cruz e Machico, são os concelhos onde o projecto que custa 57.500 euros, será dinamizado. Entre os 59 equipamentos adquiridos, quatro são para a canoagem adaptada.

O OP RAM 2019 contou com 2,5 milhões de euros.