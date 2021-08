Pandemia já fez 4,3 milhões de mortos no mundo

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.303.610 mortos no mundo desde que o novo coronavírus foi detetado na China, em dezembro de 2019, segundo um balanço diário da AFP com base em fontes oficiais.

Pelo menos 203.332.890 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início do surto a nível mundial, noticiou a agência francesa.

A grande maioria dos doentes recupera, mas alguns mantêm sintomas por semanas, por vezes meses.

Na segunda-feira, registaram-se 8.556 novas mortes e 625.724 novos casos de covid-19 em todo o mundo.

Os países com mais novas mortes nas últimas 24 horas são a Indonésia (2.048), a Rússia (792) e o Irão (588).

Os números têm por base os balanços comunicados diariamente pelas autoridades sanitárias de cada país, excluindo revisões estatísticas feitas posteriormente, que concluem por um número significativamente superior de mortes.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) acredita que a mortalidade pode estar subavaliada e ser, efetivamente, duas ou três vezes superior aos dados oficiais.

Há também um número relevante de casos menos graves ou assintomáticos que permanecem não diagnosticados, ainda que a testagem tenha sido intensificada em muitos países.

Os Estados Unidos são o país mais afetado pela pandemia, tanto em termos de mortes como de casos, com 617.321 mortes em 35.948.170 casos, segundo dados recolhidos pela Universidade Johns Hopkins.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil (563.562 mortes e 20.177.757 casos), a Índia (428.682 mortes e 31.998.158 casos), o México (244.690 mortes e 2.978.330 casos) e o Peru (197.029 mortes e 2.125.848 casos).

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.485 pessoas e foram registados 988.061 casos de infeção, segundo o balanço mais recente da Direção-Geral da Saúde.

Entre os países mais atingidos pela pandemia, o Peru tem o maior número de mortes por população, com 598 mortes por 100.000 habitantes, seguido da Hungria (311), da Bósnia (295), da República Checa (284) e do Brasil (265).

A América Latina e as Caraíbas totalizavam, às 11:00 de hoje, 1.393.283 mortes em 41.583.865 casos, seguindo-se a Europa (1.213.964 mortes em 59.770.342 casos), a Ásia (707.304 mortes em 46.441.407 casos), os Estados Unidos e o Canadá (643.991 mortes em 37.388.161 casos), África (178.060 mortes em 7.054.509 casos), o Médio Oriente (165.535 mortes em 11.000.058 casos) e a Oceânia (1.473 mortes em 94.553 casos).

Os dados são recolhidos junto das autoridades competentes em cada país e da OMS.

A covid-19 é uma doença respiratória provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.